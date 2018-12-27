Gri listede aranan teröristin cesedi bulundu İzle

-operasyon bölgesinden arşiv görüntüler

-Teröristin Fotoğrafı



(DİYARBAKIR- FOTO EKLENDİ )- Teröristin 34 ayrı aranma ve suç kaydının olduğu öğrenildiDİYARBAKIR - Diyarbakır’ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyalet sorumlusu “Botan” kod adlı Veli Taşkıran’a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Teröristin, 34 adet aranma ve suç kaydının mevcut olduğu öğrenildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi Kalaba Köyü mevkisinde 17 Aralık’ta saat 15.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada, araçta bulunan 3 polis memurundan Nazım Tuncer şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı anımsatıldı. Açıklamada, olay anından itibaren olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 17-26 Aralık tarihleri arasında 6 adet operasyonel faaliyet icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin olay anından itibaren tüm birimler ile istihbarat destekli ve halkın yardımıyla yapılan çalışmalar sonrasında, 23 Aralık Pazar günü saat 13.30 sıralarında Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette “Harun Kop” kod adlı Ayhan Küçükçelebi isimli teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset bulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, bugün de saat 11.15 sıralarında Hani ilçesi Birlik köyü kırsal alanında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu “Botan Kod” adlı Veli Taşkıran’a ait olduğu değerlendirilen cesedin Birlik köyü civarında kırsal alanda toprağa gömülü vaziyette bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada teröristin, 2 adet yangın, bombalamayla öldürme, 2 adet kasten öldürme, 3 adet kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme, 1 adet tasarlayarak öldürme, 1 adet çocuğu kasten öldürme, 13 adet silahlı terör örgütüne üye olma, 6 adet devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 2 adet kamu malına zarar verme, 1 adet korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, 1 adet tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, 1 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 adet basit yaralama suçları olmak üzere toplam 34 adet aranma ve suç kaydının mevcut olduğuna işaret edildi. Teröristlerin olay yerinden kaçması ve gömülmesine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, “Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiş olup, diğer 5 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. Devletimizin terörle ve teröristlere karşı kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda hiçbir teröristin vatan topraklarında barınamayacağı ve ele geçirileceği aşikardır. Terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada cesareti ve kahramanlığıyla çarpışarak şehadete eren ve teröristi canı pahasına etkisiz hale getiren kahraman Polis memuru Nazım Tuncer’i tekrar rahmet ve minnetle anıyor, gazi kahraman yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz” denildi.

