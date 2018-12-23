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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Gri listede aranan terörist teslim oldu

Gri listede aranan terörist teslim oldu

Teslim olan teröristin fotoğrafı

Çatışma Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Gori 

-ARŞİV-
-Operasyon görüntüleri

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler Listesinde” 300 bin TL’lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır ili Lice ilçesinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak/Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Adnan Sav isimli şahıs bugün Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur” denildi.
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