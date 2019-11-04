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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gri listede 300 bin lira ödülle aranan DHKP-C'li terörist İstanbul’da yakalandı İzle

Gri listede 300 bin lira ödülle aranan DHKP-C'li terörist İstanbul’da yakalandı İzle

Fotoğraf

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Polis Akalan Teröristler Gori 


- İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride yer alan DHKP-C'li Çiğdem Ş., polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan teröristler listesinde 'gri kategoride bulunan 300 bin lira ödülle aranan DHKP-C üyesi Çiğdem Ş.’nin İstanbul Kartal’daki bir hücre evinde olduğunu tespit etti. Çiğdem Ş.’nin eylem hazırlığı içerisinde olup olmadığı henüz bilinmezken, hücre evine terör polisince düzenlenen baskında yakalanan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Emniyetteki soruşturması süren ve 5 ayrı dosyadan aranan Ş., 2017 yılından bu yana 'gri' listede 300 bin lira ödülle aranıyordu. (SK-ZA-
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