Gri kategorideki teröristin yakalanma anı - GİRESUN

- Teröristin bir masada yanındakilerle birlikte yemek yemesi - Emniyet güçlerinin baskın yapması ve teröristi yakalamasıGİRESUN - Giresun 'un Güce ilçesinde İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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