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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Gri kategorideki teröristin yakalanma anı - GİRESUN

Gri kategorideki teröristin yakalanma anı - GİRESUN

- Teröristin bir masada yanındakilerle birlikte yemek yemesi - Emniyet güçlerinin baskın yapması ve teröristi yakalamasıGİRESUN - Giresun 'un Güce ilçesinde İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asad Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Gori 

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