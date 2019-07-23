Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

-Daha önceden teslim olan teröristi açıklamaları



( ANKARA )- 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu ANKARA



- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu” denildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “21 Temmuz'da Van’da, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu” denildi. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: “Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir.”

