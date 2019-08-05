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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Greyderin çarptığı çocuğun ölümü - EDİRNE

Greyderin çarptığı çocuğun ölümü - EDİRNE

- Greyderin kazanın olduğu köydeki detayları güvenlik kamerasına yansıdı Edirne 'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü - Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ettiEDİRNE (AA) - Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa çarparak çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsünün adli kontrol şartıyla salıverilmesine itirazda bulundu.Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten başsavcılık, 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarparak ölümüne neden olan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23) tutukluluk koşullarının oluştuğunu savundu.Kazayla ilgili inceleme devam ederken, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Gündoğan'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.Akın Cevdet Gündoğan idaresindeki greyder, 1 Ağustos Perşembe günü, Şükrüköy köyü çıkışında, 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarpmış, kazada küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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