Greyder yüklü tır şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

-Kurtarma çalışması

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( VAN ) VAN



- Van’ın Gürpınar ilçesinde greyder yüklü tır, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlanırken, olayda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Greyder yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait S.P. yönetimindeki tır, şehir merkezine gitmek isterken lastiği patladı. Patlama sonucu tır, greyderle birlikte şarampole yuvarlandı. Tırın kabinin bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişi, bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda şoför S.P. ile yanındaki S.Ç. ve Ş.D. çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Y.A.’yı kurtarma çalışması ise devam ediyor.

