- Greenpeace Aktivistleri, 33 Saat Sonra Serbest



- Greenpeace aktivistleri, 33 saat boyunca eylem yaptıkları gemide alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı. Endonezya’daki yağmur ormanlarının yok edilmesiyle üretilen palm yağını taşıyan bir tankere İspanya açıklarında barışçıl eylem düzenleyen ve gemi mürettebatı tarafından alıkonulan Greenpeace aktivistleri, 33 saatin sonunda serbest bırakıldı. Greenpeace aktivistleri, Cumartesi günü Endonezya’dan Hollanda’ya palm yağı taşıyan Stolt Tenacity adlı tankere tırmanarak palm yağı üretimi için yağmur ormanlarının yok edilmesini protesto etti. Dünyanın en büyük palm yağı tedarikçisi Wilmar’ın ürünlerini taşıyan gemiye tırmanan 6 aktivist geminin kaptanı tarafından alıkonuldu. Aktivistler, 33 saatlik alıkonulmanın ardından Pazar gecesi serbest bırakıldı. Greenpeace Sözcüsü Kiki Taufik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Wilmar verdiği sözleri tutarak değişimi başlatmalı ve sektörün kalanına da örnek olmalı. Wilmar yağmur ormanlarını yok ederek palm yağı üretenlerle yaptığı ticaretle bu kıyıma ortak oluyor. Oreo'nun üreticisi Mondelez’den talebimiz bu durum değişene kadar Wilmar'dan palm yağı satın almayı bırakması” dedi.

Endonezya’da palm yağı üretimi amacıyla 1990-2015 yılları arasında 24 milyon hektarlık ormanlık alan yok edildi.

