Grafiti ile ‘Polis Haftası’na dikkat çektiler Haberi

-Şehitler Tepesi’nde “Sizin İçin Varız” temalı etkinliğe katılan öğrencilerin renkli görüntüleri

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Polis ve öğrenciler, “Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında Beşiktaş’taki Şehitler Tepesi’nde “Sizin İçin Varız” temalı etkinliğe katılarak grafiti çizimi gerçekleştirdi. Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü Kuruluş Yıldönümü kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde “Sizin İçin Varız” temalı etkinlik düzenlendi.

Sarıyer, Kağıthane ve Esenler’deki çeşitli okullarda eğitim ve öğrenim gören 7’si engelli 36 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi’nde gerçekleştirildi.

Şehitler Tepesi’nde bir araya gelen polis ve öğrenciler, birlikte grafiti çizimler yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Şehitler Tepesi'nde yer alan anıtın önündeki duvara büyük bir Türk Bayrağının çizildiği çalışmada, “Sizin İçin Varız” ve “Vatan Aşkı Millet Sevgisiyle” yazılı grafiti çalışmaları büyük ilgi gördü. Vatandaşın can ve mal güvenliği için mücadele sergileyen polislerle vatandaşların el ele resimleri yansıtılıyor. (SK-ÖFA

