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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gözünü sağlığına kavuşturacak doktor arıyor - ORDU

Gözünü sağlığına kavuşturacak doktor arıyor - ORDU

- Emine Bozdağ'ın ailesiyle sohbet etmesi, Bozdağ'ın duygulanması - Emine Bozdağ ile röportaj - Emine Bozdağ'ın eşi Mustafa Bozdağ'ın açıklaması - Bozdağ'ın evi düzenlemesi ve aynaya bakmasıORDU (AA) - Ordu 'da ameliyatın ardından şişen sol gözünü kullanamayan Emine Bozdağ, tekrar sağlığına kavuşabilmek için doktorlardan yardım istiyor.Altınordu ilçesinde eşiyle yaşayan 59 yaşındaki Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 sene önce gözündeki arpacığın tedavisi sırasında kullandığı damlaların yan etki yaparak katarakta sebep olduğunu savundu.Bu nedenle sol gözünün ameliyat edilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Bozdağ, "Doktor kulaktan aldı, göze bir parça yaptı. Kulağın parçasını da göz kabul etmedi, büyüdü. Büyüdükten sonra da doktorlara gittim. Onlar da 'Bu buradan alınacak' dediler ama almadılar. En sonunda Ankara'da bir doktora gittim, o yaptı ama yarım yaptı. O da tam yapamayınca göz kapağım şişti." dedi.
Bozdağ, 1,5 yıldır gözü şiş şekilde gezdiğini belirterek, "Tüm yetkililerden Allah rızası için yardım istiyorum. Gözümün kapağının iyi edilmesini istiyorum. Ordu , Giresun, Samsun, Ankara ve İstanbul'da göz doktorlarına gittim. Göz kapağımı iyi edebilecek bir doktora ihtiyacım var. Maddi bir destek değil bu. Tedavi edecek bir doktor arıyorum. Başka bir şey değil." diye konuştu.
Tek gözle görmeye alışamadığını dile getiren Bozdağ, günlük yaşantısının çok zorlaştığını, tek ihtiyacının gözünü açabilecek bir doktor olduğunu kaydetti.
Emine Bozdağ'ın eşi Mustafa Bozdağ ise eşini sağlığına kavuşturacak, bu konuda elini uzatacak bir doktor aradıklarını aktardı.Eşinin gözünde kanama başladığını ve bundan dolayı hep tedirgin olduklarını vurgulayan Bozdağ, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tedaviye başlamayı ve netice almayı istiyoruz. Derdimize derman olacak doktor arıyoruz, maddi yardım değil." ifadesini kullandı.

Katar Yan Etki Göz Kapağı Katarakt Ameliyat 

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