Gözüne diken batan kaplumbağayı gezgin öğretmen kurtardı Haberi

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen Ümit Bartın, gözüne diken bakan kaplumbağayı kurtardı. Hemen her hafta ilçenin bir bölgesini gezen ve ‘gezgin öğretmen’ öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, güzellikleri keşfedip fotoğraflamaya devam ediyor. Son olarak gittiği doğa yürüyüşünde gözüne diken batan kaplumbağayı fark eden Ümit Bartın, hemen harekete geçti. Bartın, uzun uğraşlar sonucu dikeni battığı bölgeden çıkararak kaplumbağayı doğaya bıraktı. Şehirden 15 kilometre uzaklıktaki İran ve Irak sınırı arasında bulunan dağlarda doğa yürüyüşüne çıktığını ifade eden Bartın, “Engebeli ve kayalıkların çok olduğu bir yerdeydim. Gölge olan bir alanda mola vermek için uzandım. O esnada küçük bir kaplumbağayı fark ettim. Küçük kaplumbağayı incitmeden elime aldım. Kaplumbağanın sol gözünün biraz yukarısında diken gibi bir şeylerin olduğunu gördüm. Durumun farkına vardıktan sonra kaplumbağayı sakin bir şekilde elime alarak başını kabuğundan çıkarmasını bekledim ve gözüne batan dikeni çıkarmaya çalıştım. Bir süre aynı işlemi tekrarladım ve sonunda dikeni tutup saplandığı yerden çıkardım. Güzel bir şekilde kaplumbağaya zarar vermeden doğaya salıverdim” dedi.

Bartın, bir eğitimcinin sadece dört duvar arasında öğrencilere bir şeyler öğreten kişi olmadığını dile getirerek, “Öğretmen, bulunduğu her ortamda, gördüğü her olumsuz durumu iyiye dönüştürmek için uğraşan ve sürekli bu düşünceyle hareket eden kişilerdir. Küçük kaplumbağanın acı içinde hareketlerini gördüğümde o durumdan çıkarmak için uğraştım ve dikeni çıkaramasaydım onu bu durumdan kurtarmak için ilçeye veterinere getirirdim. Kaplumbağanın yaşadığı mutluluk aynı zamanda kalbimde hissettiğim büyük tatlı bir rahatlamaydı. Doğaya ve içindeki canlılara merhametle, sevgiyle yaklaşalım hep” diye konuştu.