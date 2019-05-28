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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Gözündeki kitle giderek büyüyen Suriyeli Muhammed tedavi için yardım bekliyor İzle

Gözündeki kitle giderek büyüyen Suriyeli Muhammed tedavi için yardım bekliyor İzle

Muhammed Çavuş ‘tan görüntü

Hastalık İç Savaş Hastane Göz Damlası Ameliyat 

-Aileden görüntü
-Röportajlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Suriyeli minik Muhammed'in sağlığına kavuşması için 20 bin lira gerekiyor İSTANBUL

- Suriye’deki iç savaşta babasını kaybettikten sonra Türkiye’ye gelen 3 yaşındaki Muhammed’in sağ gözünde kitle oluştu. Aile, giderek büyüyen ve çocuğun görme yetisini kaybetmesine neden olan kitlenin ameliyatla alınabilmesi için hastanenin 20 bin lira istediğini söylerken tedavi için yardım bekliyor. Babasını 3 yıl önce Suriye’deki savaşta kaybettikten sonra Türkiye’ye sığınan 3 yaşındaki Muhammed Çavuş ve ailesi şimdi de hastalıklarla mücadele ediyor. Muhammed’in 2 ay önce sağ gözünde bir kitlenin büyümeye başlaması sonucu anne Kefe İsmail, oğlunu hastane hastane gezdirmeye başladı.
Aradan geçen zamanda Muhammed’in gözündeki kitle de giderek büyümeye devam etti. Ailenin iddiasına göre Muhammed’in gözünde büyüyen kitle için doktorlar sadece göz damlası verdi. 2 ay süre içinde görme yetisini tamamen kaybeden Muhammed’in gözündeki kitle yüzünü kaplamaya başladı.
3 çocuğu ile birlikte Güngören’de kardeşinin evinde kalan anne Kefe İsmail, minik Muhammed’in tedavisinin devam ettiği hastanenin ameliyat için 20 bin lira istediğini söyledi.

Çocuklarının yetim olduğunu ifade eden anne, oğlunun hastalığı için yardım beklerken en çok istediği şeyin ise çocuklarıyla birlikte ayrı bir evde yaşamak olduğunu söyledi.


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