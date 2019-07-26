Gözü dönmüş caniler köpeği hedef aldı İzle



- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde önceki akşam mahallelinin sevgilisi haline gelen köpek kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Sabaha kadar kan kaybı yaşayan talihsiz hayvan sokak ortasında telef olurken, mahalle sakinleri olaya tepki göstererek köpeği kurşunlayanların bulunup cezalandırılmasını istedi. Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yeni Mahalle Bülbül sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallelinin sevgilisi haline gelen köpek, önceki akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Arka bacağına isabet eden kurşun nedeni ile yoğun kan kaybeden talihsiz hayvan, sokak ortasında telef oldu. Vatandaşların maskotu haline gelen köpeğin yerde cansız yattığını gören mahalleliler, durumu polise bildirdi. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, köpeği kurşunlayan zanlıların bulunup cezalandırılmasını isterken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (MB-YRT-

