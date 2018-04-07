Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Göztepe taraftarlarında ele geçirilenler şoke etti

Göztepe taraftarlarında ele geçirilenler şoke etti

Ele geçirilen satırlar ve silahlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Spor polisinin aramalarında 49 bıçak, balta ve pompalı tüfek ele geçirildi- Ele geçen malzemelere ilişkin 27 kişi gözaltına alındı İSTANBUL

Polis Uyuşturucu Havai Fişek Pompalı Tüfek 


- Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin Göztepe taraftarlarının otobüsünde yaptığı aramalarda onlarca bıçak, balta ve pompalı tüfek ele geçirildi. Aramalar sonucu 27 şüpheli gözaltına alındı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş - Göztepe müsabakası için İzmir’den gelen taraftarları taşıyan 14 otobüste Çamlıca gişelerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir pompalı tüfek, bir balta, 37’ai uzun olmak üzere 49 bıçak, bir kılıç, özel yapım kesici alet, 5 demir profil, 2 demir boru, bir tornavida ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ile çok sayıda havai fişek ve meşale ele geçirildi Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen malzemelerle birlikte 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken gerekli aramaların ardından diğer taraftarların otobüslerle maça gidişine izin verildi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı