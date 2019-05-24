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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Göztepe Kavşağı’nda araçlar mahsur kaldı Video

Göztepe Kavşağı’nda araçlar mahsur kaldı Video

Köprülü alt geçitteki su baskını

Mahsur Kaldı Bild Su Baskını 

-Yolda kalan araç ve sürücüsü
-Trafikte meydana gelen yığılma

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Göztepe Kavşağı’ndaki Libadiye ve Şair Arşi caddelerini birbirine bağlayan noktada yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Araçlar köprü altından geçmekte zorlanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok noktada olumsuzluklar yaşanıyor. Kadıköy’deki Göztepe Kavşağı’nda Libadiye Caddesi ile Şair Arşi Caddesi’ni birbirine bağlayan köprü alt geçidinde su baskını meydana geldi. Yağmur suları yolu ulaşıma neredeyse kapatırken, yolun sadece en sol şeridinden ulaşım sağlanabildi. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar ise sistemlerinde ıslanma meydana gelmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan Bursa plakalı bir araç sürücüsü, aracını hareket ettirebilmek için bir süre yardım bekledi.
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