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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Gözleri farklı renkteki 'Çakır' ilgi çekiyor - AMASYA

Gözleri farklı renkteki 'Çakır' ilgi çekiyor - AMASYA

Gözleri farklı renkteki "Çakır" ilgi çekiyor - AMASYA - "Çakır" isimli köpekten detay - Sami Alpar ile röportajGözleri farklı renkteki "Çakır" ilgi çekiyorAMASYA (AA) - Suluova ilçesinde bir gözü buz mavisi, diğer gözü kahverengi olan "Çakır" isimli köpek görenlerin ilgisini çekiyor.Eymir Mahallesinde özel bir işletmede çalışan Sami Alpar (53) ve arkadaşları tarafından sahiplenilen sokak köpeğine gözlerinin farklı renkte olması nedeniyle "Çakır" ismi verildi.
Görenlerin ilgisini çeken Çakır'ın bakımını ve beslenmesini Alpar ve arkadaşları yapıyor.Alpar, "İlk geldiğinde önce kör olduğunu düşündüm. Bir baktım ki çift renge sahip. Buz rengi gözünün birisi, diğeri kahverengi. Çok ilgimizi çekti ve buranın adeta maskotu oldu. Geldiğinde bir yaşlarındaydı, 3 senedir ben burada görev yapmaktayım. Bu 3 yıl içinde 3 kez yavrulama yaptı. Bu yavrularının da çift renkli göze sahip olduğu fark edilince çevredeki insanlar bunları sahiplenmek isteyip alıp götürdüler. Gerçekten köpeğin kendisi de çok cins, çok farklı, Sibirya kurduna benziyor. Çok asil bir köpek. Herkes tarafından da çok seviliyor." dedi.
Aynı iş yerinde çalışan Uğur Ercan da Çakır'ı çok sevdiklerini söyledi.

Sokak Köpeği Köpek 

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