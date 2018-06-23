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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gözde tatil merkezinin sokakları bomboş kaldı... Tatilciler oy kullanmaya gitti, Çeşme boşaldı

Gözde tatil merkezinin sokakları bomboş kaldı... Tatilciler oy kullanmaya gitti, Çeşme boşaldı

Çeşme ve Alaçatı sokaklarından ve kafelerden genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Turizm Cenneti Bayram Tatili Hediyelik Eşya İran Seçimleri 


- Okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'ye akın eden tatilciler, tatillerine oy kullanmak için ara verince Çeşme ve Alaçatı bomboş kaldı. Bayram tatilinde 700 bin kişiyi ağırlayan ve izdiham yaşanan Çeşme'de, bayram tatili sonrasında da hareketlilik yaşanırken, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatile ara veren tatilciler ikamet ettikleri bölgelere dönünce, Çeşme ıssız kaldı. Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller de büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Alaçatı'nın izdiham yaşanan kafe ve restoranlarının hafta sonu olmasına rağmen birden bire boşalması ve hiç müşterinin olmaması dikkatleri çekti. Çeşme ve Alaçatı çarşısındaki hediyelik eşya dükkanları da seçim molası veren tatilcilerin Çeşme'den ayrılması nedeniyle satış yapamadılar. Çeşme'nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı'daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme'den ayrıldığı için hiç açmadılar. Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya sayfasında yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran'da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme'ye bekliyoruz" yazılı afişi de yankı bulurken, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür ederek, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme'de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.


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