Gözaltındayken sivil polis otosunu kaçıran şüpheli daha fazla kaçamadan yakalandı

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( AYDIN )- Aydın, İzmir ve Afyon polisinin ortak operasyonunda Konya’da sivil polis otosunu kaçıran şüpheliyle birlikte 4 kişilik siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi AYDIN



- Aydın’da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin TL dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişilik şebeke çökertildi. Şüpheliler arasında bulunan Süleyman Y’nin, Konya’da sivil polis aracını kaçıran kişi olduğu belirlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Yenidörtyol mevkiindeki bir benzin istasyonun bahçesinde bulunan kamu bankası ATM'lerine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edildi. E.G'nin 2 bin TL, M.P.'nin de bin 500 TL'sinin kendilerinden habersiz olarak çekilmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 74 mağdurun 135 bin TL dolandırıldığını tespit etti. Saatler süren güvenlik kamerası incelemelerinden yola çıkan polis ekipleri, Aydın’da kopyaladıkları kartlarla Denizli ve İzmir’deki ATM’lerden para çeken 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin Afyon’da olduğunun tespit edilmesi üzerine, Aydın polisinin koordinesinde İzmir ve Afyon ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi.

Afyon’da gözaltına alınan Süleyman Y., Murat Y., Azat A. ve Ömer A., sorgulanmak üzere Aydın’a getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, Süleyman Y’nin Konya’da işlem yapmak için polislerin araçtan inmesini fırsat bilerek sivil polis otosunu kaçıran gözaltındaki şüpheli olduğu belirlendi. Hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Y. ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Olayın geçmişi 06 Ekim 2019 günü Konya’da meydana gelen olayda; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden 2 sivil polis memuru, bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Süleyman Y’yi almak üzere Konya’ya geldi. Şüpheliyle birlikte yola çıkan polis ekipleri, 150 kilometre yolculuğun ardından Konya’nın Kulu ilçesine geldiklerinde trafikte bir aracın engellemesiyle karşılaştı. Polis otosu uyarılara rağmen yol vermeyen araca işlem yapmak için önüne kırdırdı. Polislerin araçtan inmesini fırsat bilen Süleyman Y., polislerin silahları ve cep telefonlarıyla birlikte kayıplara karıştı.



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