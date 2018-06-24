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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Gözaltına alınmamak için polislere “Avukatımla görüşüyorum” diyerek direndi

Gözaltına alınmamak için polislere “Avukatımla görüşüyorum” diyerek direndi

Alkollü şahıslar ile polisler arasında geçen diyalog

Polis Aracı Polis Polis Merkezi Diyalog 

-Şahısların gözaltına alınma anı
-Alkollü şahsın Avukatımla görüşüyorum demesi

( SAMSUN )- Seçim kurulu önünde alkol alan 3 şahıs gözaltına alındı SAMSUN

- Samsun’da İl Seçim Kurulu önünde alkol alarak polise zorluk çıkartan 3 şahıs, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri polis aracına binmemek için “Bir saniye avukatımla görüşüyorum” diyerek direndi. Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyların gönderildiği İl Seçim Kurulu önünde alkol alan 3 şahıs, polisler tarafından fark edilince onlara müdahale edildi. O sırada polislere zorluk çıkartan şahıslar, gözaltına alınmamak için direndiler. Onlarca polisin müdahalesiyle gelen ekip aracına bindirilen şahıslar, yaka paça araca bindirildi. Öte yandan, alkol alan diğer şahıs ise gözaltına alınmamak için telefonu kulağına tutarak polislere, “Bir saniye avukatım ile görüşüyorum şu anda” diyerek polis aracına binmek istemedi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri için polis merkezine götürüldü.
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