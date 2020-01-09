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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gözaltına alındığı iddia edilen Sermiyan Midyat’tan açıklama: 'Gözaltında değil, gözler önündeyim' Haberi

Gözaltına alındığı iddia edilen Sermiyan Midyat’tan açıklama: 'Gözaltında değil, gözler önündeyim' Haberi

Sermiyan Midyat'ın açıklamaları

( MERSİN ) Gözaltına alındığı iddia edilen Sermiyan Midyat’tan açıklama: "Gözaltında değil, gözler önündeyim" MERSİN

Sosyal Medya Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Görece Narkotik 


- Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı ileri sürülen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medya hesabından video çekerek yaptığı açıklamada, “Hepimizin de göreceği üzere gözaltında değil, gözler önündeyim” dedi.
Mersin'de narkotik polisleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Mersin'de bulunan Sermiyan Midyat ve asistanın ayrı ayrı mekanlarda Mersin narkotik polisleri tarafından uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü. Çıkan haberler üzerine ise Midyat, bugün sosyal medya hesabından video çekerek iddiaları yayınladı.Mersin’de bir caddede çekildiği anlaşılan görüntülerde ünlü oyuncu, “Mersin’den herkese selamlar. Bu sabah hakkımda enteresan haberler çıktığını üzülerek duydum. Hepimizin de göreceği üzere gözaltında değil, gözler önündeyim. Bu asılsız iddiaları ve tarafıma düzenlenen komplo girişimini yarın sabah sevgili dostum Cengiz Semercioğlu’nun programında hepinize tüm detaylarıyla anlatacağım. Gününüz güzel olsun. Yarın sabah görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.
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