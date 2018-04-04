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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gözaltına alınan ünlü inşaat firmasının yöneticileri sağlık kontrolüne çıkartıldı

Gözaltına alınan ünlü inşaat firmasının yöneticileri sağlık kontrolüne çıkartıldı

Şüphelilerin şube çıkışı

( İSTANBUL )- Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini durduran Raci Şaşmaz durumdan sorumlu tuttuğu ve polisin gözaltına aldığı 8 şüpheliden 4’ü sağlık kontrolüne çıkartıldı İSTANBUL

Polis İnşaat Firması Uttu Trol 


- Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz’ın şikayet ettiği ve polis tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü sağlık kontrolüne götürüldü. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durdurmuştu. Birlikte iş yaptığı inşaat firmasının kendisini dolandırdığını ifade eden Şaşmaz, firmayı savcılığa başvurarak şikayet etti. Şüphelilerin şirketleri boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia eden Şaşmaz’ın isimleri vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Çalışma sonucu gözaltına alınarak şubede sorgulanan 8 şüpheliden 4’ü sağlık kontrolüne götürüldü. (DCC-ÖFA
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