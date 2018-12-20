Gözaltına alınan genç kızdan ilginç tepki: 'Dışarıdaki arkadaşlara başarılar' İzle

-Zanlılardan birinin mesajı

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( SİVAS ) Gözaltına alınan genç kızdan ilginç tepki: "Dışarıdaki arkadaşlara başarılar" - Sivas’ta genç bir kızı bıçakladıkları gerekçesi ile gözaltına alınan iki genç kız, kendilerini çeken kameraya mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar diledi SİVAS



- Sivas’ta genç bir kızı bıçakladıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 genç kız, kendilerini görüntüleyen muhabire mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar diledi. Sivas’ta geçtiğimiz gece yaşanan olayda M.A (18) ve Y.K (18) isimli iki genç kız Mehmetpaşa Mahallesinde tartıştıkları A.P (18) isimli başka bir genç kızı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. M.A ve Y.K isimli saldırgan kızlar olaydan 15 dakika sonra, kaçmaya çalışırken Yunus Timleri tarafından Ulucami kavşağında yakalandı. Gözaltına alınan genç kızlar sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede kendilerini görüntüleyen kameraya mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar diledi. Saldırgan gençlerin pişkinliği dikkat çekti. Gözaltında polise verdikleri ifadede olayı kendilerine küfür edildiği için gerçekleştirdiklerini iddia etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

