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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Göz göre göre kaza yaptılar...Trafik kazaları MOBESE kameralarına böyle yansıdı

Göz göre göre kaza yaptılar...Trafik kazaları MOBESE kameralarına böyle yansıdı

- Kaza anları

( ANKARA ) ANKARA

Trafik Kazası Kırmızı Işık Dikkatsizlik Işık İhlali Aşırı Hız 


- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçtiğimiz ay içinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Basın organlarıyla paylaşılan görüntülerden Elazığ, Ordu, Kütahya, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bursa ve Osmaniye yaşanan kazar dikkat çekti. Elazığ’da meydana gelen kazada döner kavşağa hızla giren kamyonetin kayarak yan yatması görülüyor. Ordu’daki trafik kazasında yaya geçidi üzerinden karşıya geçmeye çalışan genç kadına minibüsün çarpma anı kameraya yansıdı. Kütahya’da kaydedilen kaza görüntüsünde kırmızı ışıkta duran otomobile, arkadan gelen başka bir aracın hızla çarpma anı yer aldı. Antalya’da kaydedilen görüntüde ise caddenin sol şeridinde hızla ilerleyen otomobilin refüjdeki metal bariyerlere çapıp takla atarak sürüklendiği görüldü.
Ardahan’da yaşanan trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan dikkatsiz yayaya tırın çaptığı görüldü.
Bursa’daki trafik kazasının görüntüsünde kavşakta karşılaşan motosiklet ile otomobilin çarpışma anı yer aldı. Çarpışma sonrası devrilen motosikletteki iki kişi havalanarak sert şekilde yere düşüyor.
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