Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Göyne Barajı'nın su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi

Göyne Barajı'nın su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi

Göyne Barajının drone ile havadan görüntüsü

Rekor 

-Detay ve genel görüntüler
-Röportajlar ve detay görüntüler

( ERZİNCAN )- Yağmur ve eriyen kar sularıyla taşan baraj havadan görüntülendi ERZİNCAN

- Doluluk oranında yüzde 96’lık rakamla yılın rekorunu kıran Erzincan’daki Göyne Barajı’nın su seviyesi havadan görüntülendi. Erzincan’da sulama suyunun büyük bir kısmını karşılayan Göyne Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi. Göyne Barajı'nda, karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte su seviyesi yükseldi. Taşan barajda su oranı yüzde 96'ya çıktı. Barajın su seviyesi İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi. Kıyı kenarındaki ağaçların su altında kaldığı Göyne Barajı’nı görmek için gelen vatandaşlar, “Bu sene su seviyesi oldukça artmış. Erzincan ovası bu yaz susuz kalmayacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Yurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı ManzaralarıYurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı