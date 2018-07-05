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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gösterilerde bacağından yaralanan Gazzeli balıkçı ailesi için mesleğini bırakmadı - GAZZE

Gösterilerde bacağından yaralanan Gazzeli balıkçı ailesi için mesleğini bırakmadı - GAZZE



: - Ayağından vurulan Rami eş - Şerif'in çocuklarıyla oynamasından detaylar - İsrail'in açtığı kurşunla dizinden yaralanan balıkçı eş - Şerif'ten detaylar - Dizinden yaralanan balıkçı eş - Şerif'i teknesinden balık ağını örmesinden detaylar - Balıkçı Rami eş - Şerif ile röportajGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan balıkçı Rami Şerif (32), bacağını kaybetme riskine karşın her gün Gazze sahiline gelerek balık avlamaya çalışıyor.Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze 'nin batısındaki Şati kampı sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Şerif, tekneyle denize açılamamasına rağmen her gün koltuk değnekleriyle Gazze sahiline gelerek, ağını onarıp sığ suda balık avlamaya çalışıyor.Yaklaşık 12 yaşından bu yana yaptığı balıkçılık mesleği, Şerif'in 4 kişilik ailesinin tek geçim kaynağı.İsrail'in Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde yaraladığı 15 bini aşkın Filistinliden biri olan Şerif, doktorların taktığı iç ve dış ağrılara sebep olan kemik destekleyicilere rağmen balıkçılık mesleğine devam ediyor. Gazze li Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağındaki yaradan dolayı günde en fazla 3 saat çalışabildiğini söyleyerek, "Yaralandığımdan beri ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlandım. Bazı günler, çocuklar temel öğünlerinde yiyecek bulamadı." dedi.

Mülteci Muhabir Balık Ağı İsrail Şili 

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