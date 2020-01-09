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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Görüntüler aileyi şok etmişti...Sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu Haberi

Görüntüler aileyi şok etmişti...Sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu Haberi

-İl Milli eğitim müdürlüğü detay

Suç Duyurusu Avcılık Öğrenciler Müfettiş Basın Mensupları 

--Baba röp.
--Okul özel bir mülk olduğu için içeri giremedik dışarıdan görüntü olmuyor ondan çekemedik
-- Çocukların sandalyeye bağlı fotoğrafları

( BİLECİK )- Baba Oktay Tarakçı;- "Konu zaten şimdi adli bir vaka oldu. Bizde takipçiyiz, devam edeceğiz"- "Ama yapılan fotoğrafta zaten ortada"- "Savcılıktan olayla ilgili görüntüleri talep edeceğiz"- "Çocukları okuldan aldık" BİLECİK

- Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin işkenceye uğradığı iddiası kenti karıştırırken, o çocukların babası konuştu.
Bilecik'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer alırken, öğrencilerin ailesi bu durumu öğrendikten sonra suç duyurusunda bulundu. Açılan soruşturma sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olayla ilgili görevlendirilen müfettişlere ifade veren baba Oktay Tarakçı çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Konu zaten şimdi adli bir vaka oldu. Bizde takipçiyiz, devam edeceğiz" Oktay Tarakçı, olayı yeni öğrendiklerini ve şok olduklarını anlatarak, "Bizde Cuma günü öğrendik. Konuyu direk zaten savcılığa bildirdik. Dilekçelerimizi yazdık, kurumlarımızla görüştük. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Konu zaten şimdi adli bir vaka oldu. Bizde takipçiyiz, devam edeceğiz. Biz yeni öğrendik açıkçası şok olduk. Velilerimizi de uyarmak adına ben dün de paylaştım. Onlarla da konuşmalar gerçekleştirildi.
İnşallah hızlı bir şekilde sonuca ulaşırız. Onların da belgelerini sunduk. Yani gerekli müfettişler araştırmalarını yapacaklar. Bize de belge verecekler" dedi.
"Çocukları okuldan aldık" Çocukları okuldan aldıklarını anlatan baba Tarakçı, "Aldık tabi şuan evdeler. Çocukların vücutlarında ekstra bir şey yok. Her çocukta olan morluklar var zaten. Kimseyi bu konuda da suçlayamayız. Ama yapılan fotoğrafta zaten ortada. Yeni kayıtlarımız olacak onları da sunacağız. Gerekli belgeleri savcılığa vereceğiz" dedi.

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