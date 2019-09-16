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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede

Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede

-Kepçe yıkım detay

Polis Arbede Yaşlı Adam 

--Kepçe camı kırmaları detay
--Arbede detay
--Yıkım detay

( HATAY )-Arbede sırasında yaşlı adam sinir krizi geçirdi HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı. Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımına başlandı. Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı. Kepçelere de direnmeye çalışan yapı sahiplerini polis güçlükle sakinleştirdi. Yıkım esnasında bazı yapı sahiplerinin de bayıldığı görüldü.
Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları devam ediyor.
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