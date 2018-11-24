Görmemesi öğretmesine engel değil İzle

-Acıklaması.

-Öğrencikerin aciklamasi



( KÜTAHYA - ÖZEL) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 yıldır öğretmenlik yapan görme engelli Osman Taşdemir, görev yaptığı okulda öğrenci ve öğretmen arkadaşları tarafından çok seviliyor. Akraba evliliğinden dolayı doğuştan görme özürlü olan Taşdemir, özverili ve fedakar çalışmalarıyla büyük takdir topluyor. Sabah okula geldiğince öğrencileri tarafından okulda karşılanıp arabadan indirilen Türkçe Öğretmeni Osman Taşdemir, öğrencilerinin sevgi selinden son derece memnun olduğunu söyledi.



Öğrenci ve Öğretmenler görme engelli Osman Taşdemir için, Öğretmenler Günü anısına pasta kesip kutlama yaptılar. Doğuştan olduğu için engelinin herhangi bir sıkıntısını oluşturmadığını belirten Taşdemir, ''Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyünde doğdum. İlkokul ve ortaokulu görme engelliler okullarında okudum. Lise ve üniversite de kaynaştırmalı eğitim adı altında normal görenlerin arasında okudum. Görevimde 15. yılım. İlk senem Emet ilçemizin köyü Düşecek ilköğretim okulu. Tabi bundan önce Şanlıurfa'ya atanmıştım ama engelimden dolayı zorunlu hizmetten muaf tutuldum. 5 yıl Düşecek köyünde görev yaptıktan sonra, 5 yıl da Örencik köyünde görev yaptım. Son 5 yıldır ise Emet merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'da görev yapıyorum'' dedi.

''Öğrencilerim bana destek için görmeyenlerin alfabesi olan braill alfebisini öğrendi'' Öğrencileriyle çok güzel iletiin içerisinde olduğunu belirten Taşdemir, ''Öğrencilerim benim engelim olan bu dezavantajımı bana yapmış oldukları yardımlarla avantaja dönüştürüyorlar. Engelimden dolayı sınıf defterini doldurma sıkıntısı olduğunda bunu öğrencilerim yapıyorlar. Ben bu okulumta Tübitak bilim fuarı etkinliği adı altında, öğrencilerimize braill alfebisinide öğrettim. 10'un üzerinde öğrencimiz, bir farkındalık oluşturmak adına, gördükleri halde bizim görmeyenlerin kullandığı alfabeyi öğrenip bana mektup yazanlar bile oldu'' dedi.

Taşdemir, ''Emet ilçemizde, trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmemizi kolaylaştırmak için İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek'ten sesli ışık sistemi istedik. Sağolsun bir hafta gibi kısa sürede isteğimizi yaerine getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda, hükümetimiz bugüne kadar çok ciddi adımlar atmış olup, engellilerin erişim durumunu çözebilmek ve daha etkin hale getirebilmek için çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Bizlerde kamu kurumları ve Kaymakamlık makamı olarak engellilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı bir görev atlediyoruz. Kaymakamlık makamına bazı engelli vatandaşlarımızın ziyareti esnasında, bizleri ziyaret eden Osman Taşdemir hocamız, trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken çeşitli zorluklar yaşadığını bize ifade ettiler. Bizde kaymakamlık olarak trafik ışıklarının olduğu yerde, sesli geçiş sisteminin kurulması talimatını ilgili kurumlara verdik. Bu bağlamda ilgili kurumlar gereğini yaparak engelli vatandaşlarımızın trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçebilmesi için sesli sitemi kurmuş oldular. Bu vesile ile emetimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizin karşıdan karşıya geçisinde büyük bir kolaylık sağlamış olduk. Tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olamasını dilerim'' dedi.

(YD-EFE)

