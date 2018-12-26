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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Görme ve konuşma engelli vatandaş açık bırakılan kuyuya düşmüştü... Tuzak gibi ölüme soruşturma

Görme ve konuşma engelli vatandaş açık bırakılan kuyuya düşmüştü... Tuzak gibi ölüme soruşturma

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Görme Engelli Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Engelli Vatandaş Avcılık 

-Olay yeri,
-cenazenin çıkarılması,
-kuyu kapağı,
-ölen şahsın vesikalığı,
-detaylar

( BURSA )- Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme engelli gencin kapağı açık bırakılan su kuyusunda ölümü üzerine savcılık soruşturma başlatırken, cenaze toprağa verildi BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme ve konuşma engelli gencin kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşerek ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. 34 yaşındaki İsmail Akar ise dualarla toprağa verildi.
Köy meydanında bulunan ve traktörlerin dalgıç pompa ile su aldığı havuz kapağı açık bırakılınca kuyuya düşerek hayatını kaybeden İsmail Akar'ın otopsi yapılan cenazesi ailesi tarafından alınarak Engürücük Mahallesine getirildi.
Burada cenaze namazı kılınan ve helallik alınan Akar köy mezarlığında dualarla defnedildi. İlk bulgulara göre şüpheli bir durumunda olmadığı öğrenilen olay sonrası Gemlik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Engürücük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, engelli gencin düşmesi sonrası dilsiz olduğundan sesini duyuramamış olabileceği üzerinde dururken, aynı zamanda kör olmasının da düşmesinde etken olabileceğini ifade ettiler. Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor. (HT-İHS
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