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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Görme ve işitme engelliler duygulara hitap etti

Görme ve işitme engelliler duygulara hitap etti

konserden detaylar

İşitme Engelli Engelliler Günü Farkındalık İşitme Engelliler Sosyal Sorumluluk 

-Deniz Taşçı'nın röportajı

( ESKİŞEHİR ) -- Gönül gözüyle söylediler ESKİŞEHİR

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir konser verdi. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere çok sayıda davetli katıldı.
Görme ve işitme engellilerin yer aldığı koro, yaklaşık 2 saat boyunca izleyenlere Anadolu’nun dört bir yanına ait ezgiler sundu. Görme engellilerin de yer aldığı koro ekibi etkinliğe katılanlardan tam not aldı. Ayrıca seslendirilen şarkılar işaret diliyle de dinleyicilere aktarıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı düzenlenen konser ile amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Taşçı, “Bu yılki ilk etkinliğimiz aslında Açıköğretim Sistemi’nin etkinliği. Biz kendileriyle iş birliği yapıyoruz. Bizim sosyal sorumluluk faaliyetlerimizden bir tanesi. Genellikle engelliler gününde yapmaya gayret ediyoruz. Tabi şunun da bilincindeyiz, bir gün engellilere yönelik bir faaliyet yapmış olmak değil engellerini aşmak amacıyla, farkındalık oluşturmak amacıyla bu konuya başlamıştık. Açıköğretim Sistemi’ne hocamız destek veriyor. Kendi öğrencileri de yaklaşık 3-4 senedir bu işe hevesli oluyor, meraklı oluyor. Hepsi Açıköğretim öğrencisi. Ben düşünen katkı da bulunan hem kendi mesai arkadaşlarım içerisinden hem de Açıköğretim Fakültesi’nin yöneticilerine, rektörlüğümüze, bu imkanı bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda ki sosyal sorumluluk projelerimizin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.
(KA-Y)
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