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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Görme engellilerin kayak keyfi

Görme engellilerin kayak keyfi

-Görme engellilerin kayak detayları

( SİVAS ) -- Sivas’ta Yıldızdağı Kayak merkezi görme engelli misafirlerini ağırladı SİVAS

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- Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Tesislerinde görme engelli vatandaşlar refakatçıları eşliğinde kayak yaptı. Sivas Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 20 görme engelli vatandaşı Yıldızdağı Kayak Tesisinde ağırladı. Görme engelli vatandaşlar beraberindekilerin yardımı ile kayak yaptılar. Telesiyeje binerek eğlendiler. Bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden görme engelliler, Sivas Valiliğine ve Sivas Belediyesine desteklerinde dolayı teşekkür etti. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Selman Devecioğlu ”Birçok İlimizde kayak merkezi olmasına rağmen, görme engelliler kayak merkezilerine ulaşamıyordu. Ayrıca görme engelliler kayak kayabilir mi diye de bir tedirginlik vardı. Bizler görme engellilerinde bu işte de başarılı olacağını göstermiş olduk.”dedi.
(VK-GF-
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