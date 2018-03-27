Görme engellilerin 'gözü' olacak terlik Van’da tasarlandı İzle

-‘Robotik Ev Terliği’ projesinden detay

-‘Robotik Ev Terliği’ projesini yapan öğrencilerin konuşması

-‘Dokunmatik Öğrenme’ projesinde detay

-‘Dokunmatik Öğrenme’ projesini geliştiren öğrencilerin konuşması



( VAN - HD)- Öğrencilerden engelleri aşacak projeler VAN



- Van’da ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Robotik Ev Terliği’ ile ‘Dokunmatik Öğrenme’ projeleri, görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) açılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sergisinde, 80 projeden en büyük ilgiyi ortaokul öğrencilerinin yaptığı ‘Robotik Ev Terliği’ ile ‘Dokunmatik Öğrenme’ projeleri gördü. Öğrenciler tarafından tasarlanan ‘Robotik Ev Terliği’ projesi, görme engelli bireylerin ev içindeki yaşantısını, ‘Dokunmatik Öğrenme’ projesi ise engellilerin eğitimde karşılaştıkları zorlukları kolaylaştıracak. İHA muhabirine konuşan ortaokul öğrencileri Erdem Mengilli ile Nisa Nur Yalçınkaya, yaptıkları ‘Robotik Ev Terliği’ projesinin ses kontrol kartı, mesafe algılama, çizgi izleme sensörleri ve siren gibi özellikleri barındırdığını belirtti.

Öğrenciler, bu özellikler sayesinde görme engellilerin ev içinde rahat hareket edebileceğini söylediler. Görme engelli bireylerin ev içinde belli bir yolda ilerlemesini ve bir engelle karşılaşması durumunda engelleri gören bir ev terliği yaptıklarını ifade eden Erdem Mengilli, “Yaptığımız ‘Robotik Ev Terliği’ projesindeki amacımız, görme engelli bireylerin ev içindeki yaşamını kolaylaştırmaktır. ‘Robotik Ev Terliği’ projemizde; ses kontrol kartı, mesafe algılama, çizgi izleme sensörleri ve siren bulunmaktadır” dedi.

Görme engelli bireylerin ev içinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını gözlemlediklerini ifade eden Nisa Nur Yalçınkaya ise, şunları söyledi: “Bu proje nereden aklımıza geldi? Elektrikler kesildiği zaman su içmek istiyoruz, ama bir yere çarpma olasılığımız çok fazla. Bizim bu yaşadığımız bir anlık bir şeyken, görme engelli bireyler ise tedavi görmezlerse ömürleri boyunca bu sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bizler de bu yüzden engellilerin ev içi yaşamını kolaylaştırmak için böyle bir proje geliştirdik. Kodlama yaparken öğretmenimizden yardım aldık. Sensörleri terliğin içine yerleştirdik. Görme engelli birey ise bu terliği giydikten sonra belirli bir yolda ilerliyor ve bir engelle karşılaştığı zaman terlik kendisini uyarıyor.” “Görme engelli minikler artık sayıları daha kolay öğrenecek” Ortaokul öğrencilerinden Yusuf Arda Demir ile İbrahim Etem Yüksek de, görme engelli bireylerin eğitimde karşılaştıkları zorlukları kolaylaştıracak ‘Dokunmatik Öğrenme’ projesini geliştirdiklerini söylediler. Okulöncesi eğitim gören görme engeller için ‘sayıları öğreniyorum’ şeklinde bir proje yaptıklarını dile getiren Yusuf Arda Demir, “Kabartma bir bayrağı veya matematik alanında çok zorlandıkları grafik okuma ve yorumlamada yaşadıkları zorlukları görerek onlar için kabartma yazılarla yapılmış grafikler hazırladık. Bu proje, görme engellilerin sayıların öğrenmesini sağlıyor. Ayrıca görme engelli çocukları okumaya teşvik etmek için Nasrettin Hoca’nın ‘Kazan Doğurdu’ fıkrasını yazdık. Bu yazıları da yazı tabletiyle kabartma bir şekilde yazdık ve 3D kalemle Nasrettin Hoca’nın kabartma şeklini çizdik” diye konuştu.

İbrahim Etem Yüksek isimli öğrenci de, 3D kalemlerle çizdikleri geometrik şekillerle engelli bireylerin materyal sorununu gidermeyi amaçladıklarını belirterek, “Görme engellilerle ilgili bir film izlediğimizde, onların materyal eksikliği ilgimizi çekti. 3D kalemlerle küp, kare, üçgen ve dikdörtgenler prizması gibi kabartma şekiller yaptık. Bu yaptığımız şekilleri test etmek için görme engelli çocukların bulunduğu bir okula gittik. Oradan aldığımız sonuçla bu materyallerin çok işe yaradığını gördük” şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

