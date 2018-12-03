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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Görme engellilerin futbol maçında kıyasıya rekabeti

Görme engellilerin futbol maçında kıyasıya rekabeti

Futboldan görüntü

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-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli gençlerle görme engelli milli futbolcular çanlı topla futbol oynadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşma renkli anlara sahne oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 9’uncu Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında görme engelli gençler ile görme engelli milli futbolcular futbol oynadı. İçinde çan bulunan futbol topuyla maç yapan görme engelliler kıyasıya mücadele etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın karşılaşmayı izleyerek engelli gençlere destek verdi. “Zihindeki engeli kaldırdığınız zaman yaşam çok güzel hale geliyor” En büyük engelin zihindeki engeller olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Gözleri görmüyor olabilir fakat gözü görüp, eli ayağı tutup, sağlıklı olup da o zihnindeki engelden sebep oturanlar, çalışmayanlar, her şeyi problem edenler varken, Ali ve benzeri kardeşlerimizi görüyoruz. Ben inanamadım, inanılır gibi değil. Benden çok daha iyi futbol oynuyorlar. Zihindeki engeli kaldırdığınız zaman yaşam çok güzel hale geliyor. Rabbim onlara sağlık versin. Sadece kendileri ilgili spor yapmıyorlar. Aslında zihninde engel taşıyanlar ya da engel varmış gibi düşünenlere mesaj veriyorlar. Birçok şey aşılabilir. Yeter ki zihindeki engelleri kaldıralım” diye konuştu.
“Büyük takımlar görme engelli sporculara sahip çıkarsa biz daha ileri gideriz” Görme engelli olup da hayattan ümidini kesmiş çocuklara ümit olmayı amaçladıklarını söyleyen Ali Çavdar, “Yılın bütün gününde toplumla entegre, herhangi bir engeli olmadan toplumla birlikte yaşamayı amaçlayan engellileriz. İnşallah Murat Başkan gibi başkanlar artar ve bizde toplumda daha rahat hareket edebiliriz. Engelli çocukları dışarıya çıkarmayı çekinen ailelere örnek olur, onların topluma katılmasını sağlayan kişiler olmuş oluruz. Bizim esas amacımız bu. Türkiye’de görme engelliler futbolu 2016 yılında başladı.
Ben de o yılda futbola başladım. 10 yıl milli takım kaptanlığı yaptım. Schalke 04’ün görme engelliler takımında oynuyorum. Türkiye içinde iyi bir model olur umarım. Büyük takımlar görme engelli sporculara sahip çıkarsa biz daha ileri gideriz” dedi.
“Beyinlerdeki barikatı yıkmaya çalışıyoruz” Beyinlerdeki barikatları yıkmak istediklerini söyleyen Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar ise, “Beyinlerdeki barikatı yıkmaya çalışıyoruz. Bizlerin bir sorunu var. Biz hayatın içindeyiz. Bizler belki bedenen engelli olarak görebiliriz ama onlar bedenen engelli, biz de düşüncemizde engelli olduğumuz için toplumsal bilinci ve duyarlılığı arttırmak adına böyle bir film festivali düzenliyoruz. Görme engelliler de normal insanlar gibi futbol oynayabilir. Bugün hava çok güzel, keyifli bir maç olacak” şeklinde konuştu.

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