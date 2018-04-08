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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Görme engelliler ve üniversite öğrencileri, Goalball maçında karşı karşı geldi Haberi

Görme engelliler ve üniversite öğrencileri, Goalball maçında karşı karşı geldi Haberi

Maçlardan genel ve detay görüntüler

Rehabilitasyon Görme Engelli Görme Engelliler Etiler Öğrenciler 

-Ümran Öztürk'ün konuşması
-Sadık Ölçen'nin konuşması
-Remzi Gören'nin konuşması

- KÜTAHYA

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu ve Kütahya Engelliler Zaferspor Kulübü Goalball etkinliği düzenledi.
‘Engelli engelsiz bir arada yaşar, spor her engeli aşar’ sloganıyla görme engelliler ve gençler parkede birbirlerine gol atmaya çalıştı. Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kulüp başkanı Ümran Öztürk, turnuvayı düzenleyen gençlere teşekkür etti. Öztürk, “Bu Goalball turnuvası düzenlemek için işlenen fikir ve amaç bizim için önemli idi. Çünkü geleceği gençlere emanet ediyoruz diye Uluönder Atatürk’ün fikrini üslup bilerek bu yola çıktık. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Topluluğuna teşekkür ederim” dedi.
Toplumun herkesimin de sporu ve sosyal faaliyetleri geliştirmemiz lazım diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, "Başta bütün engellilerimiz olmak üzere görme engellilerimizin de birçok spor branşında kendilerini ifade etmeleri için önemsiyoruz. Görme engelliler için Goalball en öneli yapılabilir sporlardan birisi. Başta Üniversitemizin toplulukları olmak üzere STK’lar ve bakanlığımızın olmak üzere desteklememiz gerektiğini ve bunun spordan öte rehabilitasyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören ise, "Üniversitemiz ve Zafer Engelliler Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen bu etkinlik güzel bir ortamda iletişimin olduğu ve gönül birliğinin olduğu bir organizasyon. Biz bu etkinliği 3 senedir yapıyoruz ve önümüzdeki senelerde ise bu dahada genişletilerek bu etkinlikleri devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından turnuvanın açılış maçı DPÜ Toplum Gönüllüleri ve Kütahya Engelliler Zaferspor Kulübü Kadın Takımları arasında oynandı.
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