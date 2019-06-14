Görme engelliler için karekod ve Braille alfabeli tekstil ürünü ürettiler

-bir görme engelli vatandaşın ürünlerin üzerindeki yazıyı okuması

-ürünlerin üzerindeki karekod ve yazılardan detaylar

-Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Reşat Göcen konuşması

-Tekstilci iş adamı Ali Dildar konuşması

-Meltem Akay ile röp.

-Pınar Güten ile röp.

-ürünlerdeki yazılardan detaylar



( DENİZLİ ) - Onlar ev tekstil ürünlerinin alışverişi artık daha kolay olacak - Ürünlerin rengi, deseni ve yıkama talimatını ürünlerin üzerine işlediler DENİZLİ



- Denizli’de bir tekstil firması 1 buçuk yıllık AR-GE çalışması sonucu, görme engelliler için üzerinde 'Braille' yazısı ile ürünün rengi, deseni ve yıkama talimatı ile akıllı barkod sisteminin bulunduğu tekstil ürünleri üretti. Denizli’de dokuma imalatı alanında faaliyet gösterin bir tekstil firması, Denizli Alto Nokta Körler Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü 1 buçuk yıllık bir Ar-Ge çalışması neticesinde görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla ev tekstil ürünlerine kare kodu ve Braille alfabesi işledi. Ürünlerin üzerinde yer alan kare kodu ve Braille alfabesiyle yazılan metin sayesinde ürünün rengi, deseni ve kullanım talimatı gibi çeşitli bilgiler edinilmesi sağlandı. Üretilen ürünler şuan fabrikanın bir bölümünde özel olarak üretilirken, gelen talepler doğrultusunda seri üretime geçilecek. “Ürün hakkında bilgi veriyor” Ürünlerin Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde (DGC) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Denizli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Reşat Göcen, erişilebilir tekstil ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Göcen, ürünlerin üzerinde Braille alfabesiyle deseni, rengi ve yıkama talimatının yazılı bulunduğunu ve diğer özelliklerini akıllı barkot sistemi ile telefonla okunabilmesine yarayacak şekilde desteklendiğini kaydetti.

“Üst giyim için devam edecek” Tekstilci iş adamı Ali Dildar, Görme engelli bireyler için hayata geçirmiş oldukları projeyle tekstil ürünlerine Braille alfabesinin uygulanmasında ilk adımı attıklarını söyledi.



İlerleyen süreçte bu çalışmaların üst giyim için de devam edeceğini aktaran Dildar, bu hareketin çığ gibi büyüyerek tüm sektörlerde uygulanacağına emin oldukların dile getirdi. “Artık alışverişlerimizi tek başımıza yapabileceğiz” Günlük hayatta yaptıkları ev tekstil ürünlerinin alışverişi sırasında sürekli birilerinden yardım almak zorunda kaldıklarını ifade eden Meltem Akay, “Alışverişlerimizde ürünün deseni ve rengi hakkında bilgi sahibi olamıyorduk. Artık alışverişlerimizi tek başımıza, özgürce ve birey olarak yapabileceğiz” diye konuştu.

"Bu bir lüks değil, herkesin hakkı" Erişilebilir bir ürün ile birlikte olmanın sadece gören ya da işiten bir insan olarak değil herkesin hakkı olduğunu ifade eden Pınar Güten ise "Bir şeyleri seçebilmek bir lüks değil bir lütuf da değil bu her insanın hakkıdır. Dolayısıyla bunlar erişilebilir hale geldiğinde hepimiz gördük ki üzerinde yazılı olan yazıdan yüzde 100 pamuk olduğunu, boyutlarını, rengini ve desenini her şeyini elimle ve barkot okuma sistemi sayesinde farkettiğim sürece engeller kalkıyor" şeklinde konuştu.



