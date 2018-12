Görme engelliler için ‘Gören göz’ isimli mesafe sensörlü engelli bastonu icat ettiler İzle

-ÖĞRENCİNİN PARÇALARI TAKMASI

-BASTONUN TEST EDİLMESİ

-AÇIKLAMALAR



( SAKARYA -ÖZEL)- 10 yaşındaki iki öğrenci görme engelliler için bulduğu icat için destek bekliyor- Öğrenci Eren Can Pestil: “İcadı görme ve duyma engelliler için daha çok geliştirmek istiyoruz” SAKARYA



- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 yaşındaki iki öğrenci görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ‘Gören Göz’ adını verdikleri mesafe sensörlü engelli bastonu icat etti. Öğrenci Eren Can Pestil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İcadı görme ve duyma engelliler için daha çok geliştirmek istiyoruz” dedi.

Kaynarca ilçesine bağlı Turnalı Hacı Osman Akgün Ortaokulunda okuyan yaşları 10 olan iki öğrenci, görme engelliler için bir deney yapmayı düşündü. Mesafe sensörü başta olmak üzere birçok parça kullanan öğrenciler, ‘Gören Göz’ adını verdikleri mesafe sensörlü engelli bastonunu icat etti. Görme engelli bireyler önlerine çıkan maddelere sensörlü engelli bastonu sayesinde artık takılmadan geçebilecekler. Öğrenciler bastonu geliştirebilmek için desteğin olması gerektiğini de vurguladı. “Geliştirmek istiyoruz” 10 yaşındaki Eren Can Pestil icat hakkında bilgiler vererek, “Biz bunu daha önceden düşünüyorduk. Görme engelli arkadaşlarım hayatını kolaylaştırmak için deney yapmayı düşündüm. Deneyim için mesafe sensörünü başta olmak üzere bir çok parça kullandım. Eğer bir görme engelli arkadaşım sokakta yürürken önüne bir engel çıkarsa bulduğumuz icat 30 santimetreden aşağısını görüyor. Mesafe yaklaştıkça sensörden daha fazla ses çıkıyor. Bu sayede görme engelliler düşüp takılmayacaklar. Bu projeyi iki kişi tasarladık. İkimiz robot yapmaya başladık. İlk yaptığımız robot çizgi izleyen robottu. Daha sonra arkadaşımla bu gören gözü planladık. Bizim bu robotu geliştirmek için planlarımız var. Ama destek olmadan hiçbir şey olmuyor. Destek lazım. Görme ve duyma engelliler için daha çok geliştirmek istiyoruz” dedi.

“Hayalini kurdular kendileri başardılar” Turnalı Hacı Osman Akgün Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Beytullah Öztürk yaptığı açıklamada, “Okulumuzda kodlama seferberliği başlattık. İlk önce bilgisayar laboratuvarı oluşturmaya çalıştık. İki devrede kodlama çalışmalarına başladık. Yarışmalara katıldık ve başarı elde ettik. Robot kulübümüz var bizim okulumuzda. Bu kulüpten iki öğrencimiz gören gözü tasarladılar. Bunu yapmalarındaki amacı engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak onların daha iyi bir yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kendileri hayalini kurdular kendileri başardılar” diye konuştu.

“Yeter ki öğrencilerimize ışık olalım Öğrencilere imkan verildiğinde her türlü imkanı başabileceklerinden bahseden Turnalı Hacı Osman Akgün Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Özdemir, “Köy olmamız hasabiyle böyle minik yüreklerin büyük icatlar yapması bizi hem öğretmen olarak hem idareci olarak oldukça gururlandırdı. Mutluluk duyduk. Gerçekten bu öğrencilere imkan verilirse yapamayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki öğrencilerimize ışık olalım. Onlara rehberlik ettiğimiz zaman her türlü imkanı başarabilecek düzeyde öğrencilerimiz var” ifadelerini kullandı. , “Bugün meyvelerini topluyoruz” Turnalı Hacı Osman Akgün Ortaokulu Müdürü Seydi Ahmet Karagöz ise yaptığı açıklamada, “Köy okulu burası. Bu öğrencileri sınırlıklarından nasıl kurtarırız, bu çocuklara yeni ufuklar açabiliriz hayalle işe başladık. Bilgisayar öğretmenimizin burada başlaması bize yol açtı. Çok destek olan oldu. Burası halk ve veli desteği çok olan bir okul. Bunu harekete geçirmek ve öğretmenlerimizin güçlü olması bize çok büyük avantaj sağladı. Bu şevkle işe başladık. Bugün meyvelerini topluyoruz çok şükür. Bu yolda bize yardımcı olan, bu okulumuzun da yapımında desteği olanlara, okul aile birliğine ve en önemlisi velilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.