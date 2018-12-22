Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Görme engelli Zehra'nın umre sevinci - MUŞ

Görme engelli Zehra'nın umre sevinci - MUŞ



: - Görme engelli Zehra'nın umre sevinci - Ailenin Muş İl Müftülüğüne gelişi - Ailenin müftülük makamında misafir edilmesi - Muş Müftüsü Alaettin Bozkurt Röp. - Görme engelli Zehra Yıldız Röp. - Anne Saniye Yıldızın konuşmasıGörme engelli Zehra'nın umre sevinci - Muş 'ta İl Müftülüğünce düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olarak umreye gitmeye hak kazanan görme engelli Zehra Yıldız, annesiyle kutsal topraklara uğurlandı - Yıldız: - "Rabbim bana da anneme de nasip eyledi. Rabbim tüm İslam'a da nasip eylesin böyle bir mutluluğu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim"MUŞ (AA) - Muş 'ta İl Müftülüğünce düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olarak umreye gitmeye hak kazanan görme engelli Zehra Yıldız, annesiyle kutsal topraklara gönderildi.Zehra Yıldız, İl Müftülüğünce düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olarak umreye gitmeye hak kazandı.Yıldız ve üçü görme engelli 9 çocuk annesi Saniye Yıldız, törenle umreye uğurlandı.İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve kızını Umre'ye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının sınavla başarılı olan kişileri umreye gönderdiğini anlatan Bozkurt, "Bizim de burada yaptığımız sınav sonucunda Zehra kardeşimiz bu ödüle layık görüldü.
Allah nasip ederse Zehra ve annesini Muş 'tan Umre'ye göndereceğiz. Bu ailemiz akşam yatsı namazını da orada kılacak. Toplam gidiş geliş 11 gün sürecek. Üç gün Medine'de geri kalan günleri ise Mekke'de geçirecekler." dedi.
Zehra Yıldız ise annesi ile Umre'ye gideceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Rabbim bana da anneme de nasip eyledi. Rabbim tüm İslam'a da nasip eylesin böyle bir mutluluğu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Saniye Yıldız ise kızının hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Görme Engelli Kutsal Topraklar Ermeni İslam Kutsal Toprak 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı