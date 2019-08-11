Görme engelli yetimin kurban hayali gerçek oldu İzle

-Ailenin kurbanı kapıda karşılaması

-Anne ve çocuğun kurbanı sevmesi

-Bekir Fevzi Yıldırım ile röp.

-Anne ile röp.

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( ADANA -ÖZEL) - Adana'da dünyaya gelmeden babasını trafik kazasında kaybeden ve 2 yaşındayken görme engelli olan ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 13 yaşındaki çocuğun hayali bir iyilik derneği tarafından gerçekleştirildi - Anne Meryem Demirboğan: - "20 yıl oldu hiç kurban kesemiyordum" - "Kurban kesemediğimiz için bayramda dışarı çıkamıyordum" ADANA



- Adana'da doğmadan babasını trafik kazasında kaybeden ve 2 yaşındayken görme engelli olan ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 13 yaşındaki çocuğun hayali bir iyilik derneği tarafından gerçekleştirildi.

Meryem Demirboğan bundan 20 yıl önce Mustafa Demirboğan isimli biriyle evlendi. Bu evlilikten çiftin bir kız çocukları oldu. Meryem Demirboğan ikinci çocuğa hamile kaldı. Hamileliğin 5. ayında ise çiftçilikle uğraşan eşi Osmaniye'de 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kocası öldükten 4 ay sonra Mustafa Doğukan ismini verdiği çocuğu dünyaya geldi. Ancak çocuk 2 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme engelli kaldı. Kocasız tek başına maddi sıkıntılarla boğuşan genç kadın bir de oğlunun görme engeli problemiyle uğraşmak zorunda kaldı. Eşi hayattayken de maddi imkansızlar yaşayan genç kadın 20 yıldır hiç kurban kesemiyordu. Bu nedenle bayramlarda çocuklarıyla birlikte evde oturuyor dışarı da çıkmıyordu. Ancak bu bayramda görme engelli oğlu da kurban isteyince genç kadın, Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım'ın yetim ve öksüzlere kurban dağıttığını duyunca onu aradı. Bunun üzerine Yıldırım aileyi inceleyip muhtaç olup olmadıklarını öğrenince bayramın 1. günü aileye kurban getirdi. Anne ve oğlu kurbanlığın gelmesiyle sevince boğuldu. Kurbanı göremeyen Mustafa Doğukan Demirboğan ona dokunup okşayarak sevdi. Yıldırım, 22 yıldır öksüz ve yetimlere canlı kurban dağıttıklarını belirterek, "Bu sene hedefimiz 53 aileye kurban götürmek. Biz nasıl kendi evimizde kurbanı tekbirlerle kesip kanını çocuklarımızın alnına sürüyorsak, yetim evlerde de bu an yaşansın istiyoruz. Bugün tespit ettiğimiz bir aile ve çocuğu hayvan sevgisiyle dolu. Babası hayattayken bile kurban kesmemiş bir aile ve bu ailenin çocuğu görme özürlü. Çocuğumuzun annesi diyor ki, 'komşular kurban haricindeki günlerde de mangal yapıyorlar ve oğlum etkileniyor bizim bunu yapmaya imkanımız yok'. Bizde diyoruz ki bayramda çocuklar sevinsin evlerde ocak tütsün bütün evlere bayram sevinci girsin" dedi.

Anne Meryem Demirboğan ise, "Oğlum 2 yaşından beri görme engelli gelecek sene ameliyatı var bundan dolayı da kurban kesemiyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığı için 20 yıldan bu yana kurban kesemiyoruz eşim trafik kazasında vefat etti. Kurban kesemediğimiz için bayramda evden dışarıya çıkmıyorum yani fazla irtibat kurmuyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum karmaşık duygular içindeyim kurban kesmek güzel bir şey, oğlum çok istemişti" diye konuşarak duygulandı.

