Görme engelli santral memuru hafızasında 5 bin telefon numarası tutuyor

-Görme Engelli Oğuz Aktaş'ın görüntüsü

-Çalışanlar ve Oğuz Aktaş'ın açıklamaları

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( YOZGAT -ÖZEL) YOZGAT



- Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediyede 17 yıldır santral memurluğu yapan görme engelli Oğuz Aktaş, yaklaşık 5 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor. Akdağmadeni Belediyesi’nde santral memurluğu yapan ve doğuştan yakalandığı ‘Tavuk Karası’ hastalığı nedeniyle görme güçlüğü yaşayan 41 yaşındaki Oğuz Aktaş, bir kez duyduğu telefon numarası, banka hesap numarası, ismi ve sesi hafızasına kazıyor ve yıllar geçse de hiç unutmuyor. Önceleri hafızasında 3 bin telefon numarası barındıran Aktaş, şimdilerde ise 5 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor. Santral memuru Aktaş’ın yeni hedefi ise hafızasında tuttuğu telefon numarası sayısını 7 bin 500’e çıkarmak var. Çevresi tarafından ‘Ayaklı Telefon Rehberi’ ve ‘118 80 Oğuz’ olarak adlandırılan görme engelli Aktaş, aklında tuttuğu binlerce telefon numarasıyla görenleri hayrete düşürüyor. Bilmedikleri numara konusunda Oğuz Aktaş’a danıştıklarını söyleyen iş arkadaşı Bünyamin Turak, “Oğuz Bey’in hafızası çok güçlü. İsim veya numara ezber konusunda takıldığımız yerde hemen Oğuz Bey’i ararız ve şu numarayı bize hatırlatsana deriz. Numarayı unutması ve bulamam demesi mümkün değil. Bilgisayara kaydetmesine gerek yok. O aklına kaydediyor. Oğuz Bey burada olduğu müddetçe bu konuda sorun yaşamayız” dedi.

Ayşegül Çalışkan ise, “Oğuz Bey’in hafızası çok güçlü ve öğrendiği numaraları kesinlikle unutmuyor. Öğrendiği numarayı seneler sonra tekrar bağlayabiliyor. Numarayı söylüyorum, bağlıyor. Hayatı dolu dolu yaşıyor, güzel bir insan” şeklinde konuştu.

41 yaşındaki görme engelli Oğuz Aktaş ise hafızasında şu an 5 bin telefon numarası olduğunu belirterek, “17 yıldır Akdağmadeni Belediye Başkanlığı’nda santral operatörü olarak çalışıyorum. Duyduğum isim numara ve banka hesap numaralarını bir kere duymam yeterli ve ikinci kez duymama gerek yok, ezberliyorum. Kesinlikle kağıt, kalem, cep telefonu ve bilgisayarda rehber kesinlikle kullanmıyorum. Bir kişinin ismini ve telefon numarasını bir kere duymam yeterli. Hafızama yazıyorum. Arkadaşlar genellikle ‘118 80 Oğuz’ ve ‘Ayaklı Rehber’ diyorlar. Sadece ismi hafızamda yer ediyorum. Örneğin bana Ahmet’i bağla diyorlar ve soy isim vermiyorlar. Benim hafızamda çok sayıda Ahmet var. Kurum adı söylüyorlar, kurum adı söyleyince Ahmet Bey’in ismi, nerede çalışıyor, cep ve makam telefonuna kadar ezberimde ve kesinlikle unutmuyorum. Şuan hafızamda 5 bin telefon numarası ve banka hesap numaraları var. Hedefim rakam olarak en az 7-8 bin telefon numarası ezberlemek. Kendimi kurum olarak aşmak istiyorum. Çalışmayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

