Görme engelli Saide Kılıç’ın aşkı sınır tanımadı...Rusya’da müzik eğitimi alan Saide, sosyal medyada tanıştığı Erkan Kılıç’la evlendi İzle

-Erkan Kılıç’la röportaj

-İstiklal Caddesi’nden detay

-Saide Kılıç’ın şarkı söylemesi



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Görme engelli Azerbaycan uyruklu Saide Kılıç’ın aşkı sınır tanımadı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Erkan Kılıç’la evlenen Saide Kılıç, İstiklal Caddesi’nde müzik yaparak ailesine destek olup geçimini sağlıyor. Dünya Engelliler Günü’nde İstiklal Caddesi’nde müzik yapan Saide Kılıç, vatandaşların ilgi odağı oldu. Rusya’da müzik eğitimi alan Saide Kılıç’ın sosyal medya üzerinden tanıştığı Erkan Kılıç’la evlenip Türkiye’ye geldiği ve burada müzisyenliğe devam ettiği öğrenildi. Kendisini engelli görmediğini belirten Saide Kılıç,’’ Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Günlerin benim için çok fazla önemi yok. Engellilerin gününün olması saçma geliyor bana. Bu bayram değil, seyran değil. Kendimi sağlam olanlardan farklı görüyorum. Konservatuvar mezunuyum. Yüksek lisans yaptım. Sağlam insanların yaptıklarını ben de yapabiliyorum. Bunları yapıyorken neden kendimi engelli göreyim. Kalbin engelli olmasın yeter. Beyninle, düşüncelerin engelli olmasın. Hayata bakışın engelli olmasın’’ ifadelerini kullandı. Havalimanında polisler nereye gidiyorsun diye sordu Havalimanından çıkarken polislerin kendisini durdurduğunu ve eşine güvenip güvenmediğini sorduklarını anlatan Saide Kılıç,’’ Sosyal medyada geziniyordum. Eşim bana arkadaşlık isteği gönderdi. Bu şekilde tanıştık. Geldi, beni kaçırdı Azerbaycan’dan. 2 buçuk yaşında bir kızımız var. Havalimanından çıkarken polisler nereye gidiyorsun diye sordu. Korkmuyor musun diye. Bende korkmadığımı severek gittiğimi söyledim. Helal olsun sana diyerek yolumuzu açtılar’’ dedi.

Yardımlaşarak, destek olarak engeller aşılabilir Yardımlaşma ve dayanışmayla bütün engellerin aşılabileceğini vurgulayan Erkan Kılıç,’’ Bir süre sosyal medya üzerinden görüştük. Evlenmeye karar verdik. Bana engelli olduğunu söyledi ancak ben önemli olmadığını belirtim. Hepimizin birbirimize muhtaç olduğunu söyledim. Yardımlaşarak, birbirimize destek olarak bu engeller aşılabilir. İki yaşında bir de kızımız var. Sağlığı gayet iyi’’ diyerek mutluluğunu dile getirdi.

