Görme engelli Özbek, öğrencilerin engellilere bakış açısını değiştirdi Haberi

-Özbek'in Konuşması,

-Özbek'in mini konseri, detay.



( DÜZCE -ÖZEL)-Ahizer Özbek: “Hayallerinizin peşinden koşun” Düzce



– Doğuştan görme engelli olan ve Düzce Üniversitesi Türk Müziği öğrencisi olan Ahizer Özbek, ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilerin engellilere karşı hem bakışlarını hem de yardım etme şekillerini değiştirdi. Öğrencilere “Hayallerinden vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulundu. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü öğrencisi Ahizer Özbek, görme engeline rağmen yaptığı çalışmalarla birçok insana örnek oluyor. Türk Halk Müziği söyleyen ve konserler veren Ahizer Özbek son olarak Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencilerine engellilere yardım etme konusunda konferans vererek öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerle samimi ortamda geçen konferansta pratikte yapan Özbek ve öğrenciler, engellilere yardım ederken yapılan hataları da görme imkanı buldular. Ahizer Özbek verdiği konferansla öğrencilerin hayatlarında da farkındalık oluşturdu. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahizer Özbek, öğrenmenin çocukluk yaşlarında başladığını işaret ederek “Bu etkinlik farkındalık oluşturmak için düzenlenmiş bir etkinlikti. Bugün burada engellilere karşı nasıl davranılması gerektiğini neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Çocuklardan çok güzel enerji aldım. Onların beni dikkatle dinlemesi ve bu salona gelmesi ve sahneye çıkmış olmaları bizim için çok önemliydi çünkü her şey çocukluktan başlar. Onlara bir şeyler katabildiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

“Görme engelli olduğum için dışlandım” Görme engelli olduğu için dışlanan ama hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Ahizer Özbek, ailesinin bile karşı çıktığı müzik öğretmenliği için geri sayarken şunları söyledi; “Hayallerinin peşinden koşsunlar kesinlikle hayallerinden vazgeçmesinler çünkü ben hayallerimin peşinden koşarak yol kat ettim. 7 yaşında başladım müziğe. 7 yaşında müzik öğretmeni olmak istiyorum dedim, İnşallah seneye müzik öğretmeni olacağım. Şu an konservatuvar bölümünü bitirmek üzereyim. Bildiğiniz üzere genelde müzikle uğraşacağım diyen kişilere ‘Ne yapacaksın müzikle uğraşıp paramı var?’ gibi cevaplar oluyor ama ben bu yolda hırs yaptım ilerledim bundan önce başka bir üniversiteye gittim orada görme engelli olduğum için dışlandım yine pes etmedim oraya bıraktım. Düzce Üniversitesine geldim şu an burada eğitimimi sürdürüyorum. Ailem avukat olmamı istedi ben müzik öğretmeni olacağım. O zaman ne yapacaksın diyen ailem şuanda menajerliğimi yapıyor.” Programın sonunda Ahizer Özbek mini bir de konser verdi.



loading...