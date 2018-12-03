Görme engelli öğretmenden,engelliler günü farkındalığı

-engelli öğretmen süleyman boztepe konuşması

-kaymakam ve belediye başkanı etkinliğe katıldı



( MANİSA ) MANİSA



- Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu’nda görevli görme engelli Rehberlik Öğretmeni Süleyman Boztepe,engelliler gününde farkındalık yaratmak için Kent Meydanında öğrencilerle birlikte farkındalık etkinliği yaptı. Görme engelli Rehberlik Öğretmeni Süleyman Boztepe’ye farkındalık etkinliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Nazmiye Pars,destel verdi. Sarıgöl Kent Meydanında öğrencilerle birlikte beyaz bastonun kullanımı çocuklarla birlikte uygulamalı olarak yapıldı.Etkinliklere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç,Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk katılarak,gözleri bağlanarak beyaz bastonla engelliler için ayrılan yolda yürüyüşler yaptılar. Vatandaşların da ilgiyle izlediği etkinlik sonunda Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç,Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk,etkinliği düzenleyen görme engelli Rehberlik öğretmeni Süleyman Boztepe’yi teşekkür ederek kutladılar. Görme engelli Rehberlik Öğretmeni Süleyman Boztepe’’Engelliler günü nedeniyle farkındalık yaptık.Amacımız biz görme engellilerin zorluklarını gören gözlere de yansıtmaktı.Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim.’’dedi.



