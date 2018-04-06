Görme engelli öğretmen başarısını öğrencilerle paylaştı İzle

-Öğrencilerin sorularına cevap veren Mustafa Kestevur

-Dilşat Özer Kestevur'da eşinin görme engelli olması nedeni ile iletişime geçen insanların garip sorularını dile getirmesi

-Öğrencilerin programla ilgili izlenimleri

-Görme engelli öğretmen Mustafa Kestevur ile röp



( TOKAT -ÖZEL) - Görme engelli öğretmen Mustafa Kestevur: - "Görme engelliye soru sormaktan ya da yardım ederken soru sormaktan çekiniyorlar" TOKAT



- Tokat'ta 8 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme yetisini kaybeden Mustafa Kestevur, pes etmeyerek okuyup öğretmen olma yolundaki hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı. Tokat’ta özel bir ortaokul-lisede sınava hazırlanan öğrenciler, 'Sosyal Bilinç Oluşturma' etkinliğinde görme engelli bir öğretmenin başarı ve azmine şahit oldu. Sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen söyleşiye görme engelli öğretmen Mustafa Kestevur ve eşi Dilşat Özer Kestevur konuşmacı olarak katıldı.

Mustafa Kestevur, 8 yaşında geçirdiği ateşli bir hastalık sonucu iki gözünü de kaybettiğini, tüm eğitim hayatının yatılı okulda ve yurtta geçtiğini söyledi.



Liseyi bitirdikten bir yıl sonra Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü 4 yılda tamamladığını ifade eden Kestevur, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) rehber öğretmen olarak çalıştığını söyledi.



Kestevur, öğrencilere azimle çalışıldığında engel tanımayacakları mesajını verdi. Görme engelli bir birey olarak yaşadığı bazı trajikomik olayları anlatan Kestuvur, yol kenarında kaldırımda arkadaşını beklerken koluna girerek yolun karşısına geçirmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, "Görme engelliye soru sormaktan ya da yardım ederken soru sormaktan çekiniyoruz. Soru sorarken de mantıklı sorular sorulmasını istiyoruz" dedi.

Garip sorulara maruz kalıyor Dilşat Özer Kestevur da eşinin görme engelli olması nedeniyle iletişime geçen insanların garip soruları ve davranışlarına maruz kaldığına dikkat çekerek, "Mantıksız sorulara örnek verecek olursak eşime yemek yerken ağzını nasıl buluyorsun diyenler oluyor. Bu iç güdüsel bir şeydir. Bebek doğar doğmaz elini ağzına görür. Eşim yanımdayken yemek yer mi diye kendisine değil de bana sorabiliyorlar. Bazı şeyleri algılamak farkında olmak önemli" diye konuştu.

Çocuklarla bir araya gelmekten mutlu oldu Mustafa Kestevur, amacının engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve öğrencileri bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, "8 yaşında bir ateşli hastalık sonucu gözlerimi kaybettim. Zorluklar yaşadım, görmenin getirdiği büyük eksikliği hissettim. Tedavisi de mümkün olmadığı için okumaya yöneldim. Bir kişiye engellilerle ilgili bir değişiklik hissettirdiysek güzel bir şey. Çocuklar konuya ilgililerdi" diye konuştu.

Öğrenciler de söyleşinden önemli bilgiler edinerek kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, günün anısına Mustafa Kestevur ve Dilşat Özer Kestevur’a teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

