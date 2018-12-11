Görme engelli müzisyen kardeşler 600 türküyü ezbere biliyor

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( ORDU -ÖZEL) ORDU



- Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan görme engelli kardeşler müzikteki yetenekleri ile herkesi şaşırtıyor. 600 türküyü ezbere bilen kardeşlerin en büyük hayallerinden birisi de kendi orglarının olması. 8 kardeşli Yıldız ailesinin iki görme engelli bireyi olan 43 yaşındaki Yılmaz Yıldız ile 37 yaşındaki kardeşi Şenel Yıldız, yetenekleri ile dikkat çekiyor. Yılmaz Yıldız kalp ve ritim bozukluğu rahatsızlığı yaşarken, kardeşi Şenel Yıldız ise MS hastası. Yıldız, MS tedavisi olmak istiyor. Maddi imkanlarının kısıtlı olduğu kardeşler, geçimini devletten aldığı engelli bakım maaşı ile sağlıyor. “En büyük hayallerimden birisi de kendi orgumun olmasıdır” Halk Eğitime giderek bağlama eğitimini aldığını söyleyen Şenel Yıldız, “Eğitimimi iyi aldım ve sonrasında İstanbul’a giderek orada şan ve bağlama eğitimini devam ettirerek kendimi bu alanda geliştirdim. Görme engelli olmam beni müziğe uzaklaştırmadı, aksine daha da fazla yaklaştırdı. Zoru başardığım için çok mutluyum. Ne kadar zoru başarırsan o kadar hayata daha fazla bağlanırsın. Müzikle iç içe olmayı çok seviyorum ve bu konuda da çok yetenekliyim. Bağlama ve org çalıyorum. 11 yaşamından bu zamana kadar müziğin içindeyim. Ağabeyim ile birlikte çalıyor ve söylüyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar da bu hobimizi devam ettirmek istiyoruz. En büyük hayallerimden birisi de kendi orgumun olmasıdır” dedi.

“Hafızamızda 600 arası türkü var” Müziğe küçük yaşta başladığını belirten Yılmaz Yıldız, “Müzik hayatımızın en önemli yerinde yer alıyor. Küçük yaştan bu zamana kadar seslendirme yapıyorum. Düğünlere ve özel günlere giderek bir dönemde solistlik yaptığım oldu. Özellikle İstanbul’da kaldığım zamanlarda bu işi yaptım. Sonra hastalığım fazlasıyla nüksedince bırakmak zorunda kaldım ve Fatsa’ya döndük kardeşimle. Para da kazanıyorduk fakat çalışmayınca bu gelirimiz gitmiş oldu. Bir de ilçemizde düğünlerde silahlar çok atılıyordu, ben de biraz korktuğum için burada devam etmeme kararı aldım. Müzik benim hayatımda olmazsa olmazımdır. Müziğe karşı büyük aşk besliyorum. Hafızamızda 500-600 arası türkü var ve bunları dinleyerek ezberledik. Kardeşimle zaman zaman evimizde ailemize minik konserler veriyoruz. Ordu Valimiz Seddar Yavuz’u da evimize davet ederek konserimizi dinlemeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarıma hayranım” Doğuştan görme engelli çocuklarının çok yetenekli olduğunu ifade eden anne Kevser Yıldız ise, “Onları dinlerken gerçekten çok duygulanıyorum. İkisi de doğuştan görme engelli ve hayatla mücadelesi devam ediyor. Bütün türkülerini severek dinliyorum. Maddi durumumuz zayıf olduğu için onlara belirli imkanlar sağlayabiliyorum” diye konuştu.



