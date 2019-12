Görme engelli Mustafa Kayıkçı, oğluyla 1 gün askerlik yapabilmek için 25 yıl bekledi

-- Silahı tutup yemin etmeleri

-- Belge almaları

-- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-- Yemin etmeleri

-- Günün anlam ve önemini belirten konuşma

-- Film gösterimi

-- Baba Mustafa Kayıkçı ile röp.

-- Oğlu Enes ile kısa röp.



( ZONGULDAK )- 14 engelli temsili askerlik yaparak teskere aldı ZONGULDAK



- Zonguldak’ta doğuştan görme engelli olan 45 yaşındaki Mustafa Kayıkçı, 18 yaşındaki engelli oğlu Enes ile birlikte bir günlük temsili askerlik yaptı. Baba Kayıkçı, temsili askerlik için 25 yıl önce hak kazanmasına rağmen oğlu ile birlikte hatıra kalması için bugünü beklediklerini ifade etti.

15 Temmuz’a vurgu yapan Kayıkçı, “15 Temmuz darbe girişiminde her ferdin askerlik yapmasının ne kadar önemli yer tuttuğunu sivil hayatta ortaya çıktı. Çünkü sivil halk askerlikte kazandığı tecrübeyle darbe girişimini önledi” diye konuştu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında 14 engelli asker yemin ederek 1 günlük asker oldu. Jandarma Komutanlığı’na bağlı sosyal tesislerde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Temsili askerler adına engelli bir asker günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Ardından temsili askerler yemin etti. Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Hasan’ın hikayesinin anlatıldığı film gösteriminin ardından temsili askerlere tezkereleri verildi.

Doğuştan görme engelli olan 45 yaşındaki Mustafa Kayıkçı,18 yaşındaki Joubert Sendromu hastalığı tanısı konulan oğlu Enes ile birlikte askerlik yemini etti. “25 yıl oğlum ile birlikte askerlik hatırası için bekledim” Yemin töreninde gazetecilere konuşan iki çocuk babası Mustafa Kayıkçı, “Öncelikle Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na teşekkür ediyorum. Böyle bir farkındalık etkinliği yaptılar. Bunu ben 25 yıl önce de yapabilirdim. Ama çocuğumla bir anı kalsın diye 25 yıl askerliğimi tecil ettirdim. Bir başka deyişle askerliğin bir güne inmesini bekledim. Benim için gerçekten gurur verici, onur verici bir durum. Biz engelliyiz, askerliğe elverişli değiliz ama engelli de olsak ailelerimiz, çocuklarımız, torunlarımız var. Askerlik bizim gönlümüzde. Bu memlekete asker yetiştiren kişileriz. Biz her ne kadar askerlik yapamıyorsak da elverişli değilsek de bugün askere alsınlar kesinlikle giderim. Bir de şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde her ferdin askerlik yapmasının ne kadar önemli yer tuttuğunu sivil hayatta ortaya çıktı. Çünkü sivil halk askerlikte kazandığı tecrübeyle darbe girişimini önledi” dedi.

18 yaşındaki Enes Kayıkçı da heyecanlı olduğunu belirterek “Çok güzel bir duygu. Çok heyecanlıyım” ifadelerine yer verdi. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Programa Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Karadeniz Bölge Komutanı Garnizon Komutan Vekili Albay Özgür Kirdilli, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.





