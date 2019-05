Görme engelli kuzeni için engellere sesli uyarı veren cihaz üretti Haberi

-- CİHAZI YAPAN ABDULKADİR TOPAÇ RÖP

- Bolu’da, lise öğrencisi Abdulkadir Topaç (17), üniversite okuyan görme engelli kuzeninin yürürken çevresindeki engellere başını çarptığını görünce, yürümesini kolaylaştırmak için sesli uyarı veren cihaz üretti. Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Topaç, doğuştan görme engelli olan ve sadece gözleri ışığı algılayabilen kuzeni Ali Topaç'ın yürürken önündeki engellere başını ve kolunu çarptığını görünce, sesli uyarı veren cihaz üretmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Topaç, engellere yaklaşıldığında sesle uyarı veren cihazı geliştirdi. Bir eline bastonunu diğer eline de uyarı cihazını alarak evinden çıkan Ali Topaç, cihaz sayesinde engellere çarpmadan rahatlıkla yürümeye başladı.

“Türkiye’nin her yerine ulaştırabiliriz” Kuzeninin kendisi için geliştirdiği cihazı 8 aydır kullandığını anlatan ve herkese de tavsiye eden Ali Topaç, "Yaklaşık ben bunu 8 aydır kullanıyorum. Önceden hayatımı idame ettirirken çok zorluk çekiyordum beyaz bastonla. Çünkü her engeli bastonla fark edemiyorum. Bu cihaz engele yaklaştığım zaman çift ses veriyor. Benim çarpmamı engelliyor. Kendimi böylece tüm somut cisimlerden korumuş oluyorum. Böyle bir faydasını gördüm. Tüm görmeyen kaderdaşlarıma buradan tavsiye ediyorum. Bizden bunu talep edebilirler. Bunu örnek olarak yaptık ama bunun devamını yapma imkanımız var. Bizden istedikleri takdirde Türkiye'nin her tarafına ulaştırabiliriz. Geliştirmeye de açık bir cihaz zaten. Bunun geliştirilmesi çok önemli. Bileklik ve boyunluk olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılırsa daha rahat edeceğiz. Bu yüzden destek bekliyoruz” dedi.

“Cihazı geliştirmek için destek bekliyoruz” Cihazın hata şansı olmadığını ve geliştirilmesi için destek beklediklerini söyleyen Abdulkadir Topaç, “Ağabeyimin bir kaç defa duvara çarptığını gördüm. Elini, kolunu, başını duvara çarptı. Onu düşünerek bölümümle alakalı bir cihaz yapmak istedim. Cihazın yapımı 6 ay sürdü. Daha da geliştirmeye çalışıyorum. Daha küçük boyutlara getirilip daha kullanışlı hale getirmek istiyorum. Kesinlikle hata şansı yok cihazın. Ağabeyim de kullandığı için gözlemini yaptık. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm görme engelliler için kullanılabilecek bir cihaz olduğu için destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.