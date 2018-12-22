Görme engelli kız ve annesinin umre hayali gerçek oldu

-Ailenin müftülük makamında misafir edilmesi

-Muş Müftüsü Alaettin Bozkurt Röp.

-Aile fertlerinden genel detay

-Görme engelli Zehra Yıldız Röp.

-Anne Saniye Yıldız Röp.

-Aile için dua edilmesi ve uğurlama



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'ta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olan ve umreye gitmeye hak kazanın engelli genç kız, kendisini yalnız bırakmayan annesi ile birlikte umreye uğurlandı. Muş'ta görme engelli çocuklarını yalnız bırakamadığı için bir türlü umreye gitme fırsatı bulamayan üçü görme engelli 9 çocuk annesi Saniye Yıldız, görme engelli kızı Zehra'nın sınavla umreyi kazanması sonucu beraber gitmenin heyecanını yaşıyor. Muş İl Müftülüğüne gelen aile burada Muş İl Müftüsü Alaettin Bozkurt ve müftülük personeli tarafından karşılandı. Daha sonra müftülük makamına geçen aile burada bir süre sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, bugün anne ve kızını beraber umreye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Zehra Yıldız'ın sınavda başarı elde etmesiyle umreyi kazandığını ifade eden Müftü Bozkurt, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın şöyle bir projesi var; Türkiye'de yılda bir sefer engelli kardeşlerimizin arasında bir sınav yapıp sınavda başarılı olanları velisiyle beraber umreye gönderiyor. Bizimde burada yaptığımız sınav sonucunda Zehra kardeşimiz bu ödüle layık görüldü.

Allah nasip ederse Zehra ve annesini Muş'tan umreye göndereceğiz. Allah nasip ederse bu ailemiz akşam-yatsı namazını da orada kılacaklar. Biz bununla çok mutlu olduk. Keşke imkanımız olsaydı da bütün engelli kardeşlerimizi gönderseydik. Toplam gidiş geliş 11 gün sürecek. Üç gün Medine'de geri kalan günleri ise Mekke'de geçirecekler. Gerek Mekke'de gerekse Medine'de olsun vakitlerini ibadetle, dua ile geçirsinler, Kabe'den çıkmamaya çalışsınlar. Zaten kendileri için bayan rehber görevlimiz, din görevlimiz ve bir de kafile başkanımız var. Onlarla birlikte bütün sünnet ve vecibeleri orada kendilerine anlatacaklar" dedi.

"Umre'ye gideceğim için çok mutluyum" Annesi ile birlikte Umre'ye gideceği için çok mutlu olduğunu hatırlatan görme engelli Zehra Yıldız da, "Ben 2014'te bugün gibi kabartma yazısına başlamıştım. Umreye gideceğim için çok mutluyum. Hiç kimse belki anlayamaz bu mutluluğumu. Annem içinde çok mutluyum. Annem, benim için gidemiyordu, üzülüyordu. Beni burada bıraktığı zaman üzülüyordu. O yüzden Rabbim bana da anneme de nasip eyledi. Rabbim tüm İslam'a da nasip eylesin böyle bir mutluluğu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. "Kızımın hayali gerçekleşti" Kızının hayalinin gerçekleştiğini kaydeden anne Saniye Yıldız ise, "Kızımın hayali gerçekleşti. Bende onları bırakıp gidemediğim için şu anda onunla birlikte gidiyorum. Benim gitmeme de vesile oldu" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından müftülük önünde dua edilerek, anne Saniye Yıldız ve Zehra Yıldız umreye uğurlandı.

