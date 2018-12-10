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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Görme engelli 'Hafız Dede'nin radyosu gözlerine ışık oluyor

Görme engelli 'Hafız Dede'nin radyosu gözlerine ışık oluyor

Mehmet Çakır'ın evinden detay

Hastalık Yaşam Mücadelesi Evde Tek Başına Çiçek Hastalığı Görme Engelli 

-Mehmet Çakır ile röportaj
-Radyo dinlemesi
-Diğer detaylar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan köylülerin 'Hafız Dedesi' görme engelli Mustafa Çakır tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Gece ile gündüzü evinden bulunan radyo sayesinde ayırt edebilen Çakır, yetkililerden yardım bekliyor. Yıldızeli ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Karacören köyünde yalnız yaşayan Mustafa Çakır (71) 2 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. 8 kardeşi bulunan Çakır hayatı boyunca hiç evlenmedi. Köylüler tarafından 'Hafız Dede' olarak bilinen Çakır, görme engeli nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor. Yaşamının büyük bir bölümünü tek odalı evde geçiren Çakır, bakımsız durumda olan evde tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Tuvaleti ve mutfağı yaşadığı evin dışında olan Çakır, ihtiyaçlarını karşılaşmakta da zorluk çekiyor. Radyo dinleyerek gece ile gündüzü ayırt edebilen Çakır, en büyük tutkusu radyosunun başından hiç ayrılmıyor. Gözlerinin küçükken geçirdiği hastalık nedeniyle kaybettiğini söyleyen Çakır,"Kolay değil bu durum alışkın olduğum yerleri geziyorum alışkın olmadığım yerleri gezemiyorum. Şehirden ekmek getirtiyorum bazen, hazır yiyorum yemek yapamıyorum. Gece gündüzü radyodan, saatten ayırt edebiliyorum. Camiye gidebiliyorum, bildiğim yerleri geziyorum. Yanımda biri olmazsa gezemiyorum. Bazen araziye komşularla gidip gezip geliyorum." dedi.
Yetkilerden yardım isteyen Çakır, "Evimi yapsınlar. Ellerinden geldiği kadar, evim başıma uçacak durumda bir de yön tayin eden telefon varmış ben hiç görmedim de radyodan dinledim." diye konuştu.
Yemek ihalesinin bitmesi nedeniyle eve yemek gelmediğini anlatan Çakır, yaşamının zorluklarından ötürü çaresiz olduğu ifade etti.

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