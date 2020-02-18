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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Görme engelli Esra, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu - OSMANİYE İzle

Görme engelli Esra, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu - OSMANİYE İzle

- Sınıftan görüntü - Yarışmada üçüncü olan görme engelli Esra Kansoy'un Kur'an - ı Kerim okuması - Esra Kansoy'un konuşması - Arapça öğretmeni Birtan Abatay'ın konuşması - Edebiyat öğretmeni Sait Kuzucu'nun konuşmasıGörme engelli Esra, Kur'an - ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü olduOSMANİYE (AA) - Doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Esra Kansoy, Osmaniye 'de düzenlenen Kur'an - ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu.Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kansoy, altıncı sınıfta gittiği kursta braille alfabesi sayesinde Kur'an - ı Kerim'i öğrendi. Osmaniye 'de düzenlenen liselerarası Kur'an - ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katılan Kansoy, rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etti.Arapça öğretmeni Birtan Abatay, Esra'nın çok başarılı, gayretli bir öğrenci olduğunu kaydetti.
Edebiyat öğretmeni Sait Kuzucu da arkadaşları tarafından da çok sevilen Esra'nın kalp gözüyle her şeyi gördüğünü ve çok başarılı olduğunu belirtti.

Kalp Gözü Görme Engelli Öğretmen Irak 

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