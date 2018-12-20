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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Görme engelli çocuğa hatalı otopark darbesi

Görme engelli çocuğa hatalı otopark darbesi

Engelli çocuğun, annesi olduğu tahmin edilen kadınla birlikte yürümesi

Görme Engelli Karya Cep Telefonu Trol 

-Çocuğun, hatalı park eden araca çarpması ve eliyle arabayı incelemesi

( ORDU ) - Ordu'da, kaldırma hatalı park eden araca başını çarpan çocuğun durumu yürekleri sızlattı ORDU

- Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuğun, kaldırıma park eden araca başını çarpması yürekleri sızlattı. Fatsa ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, henüz adı öğrenilemeyen bir çocuğun, annesi olduğu düşünülen bir kadınla birlikte Sakarya Mahallesi Mağazalarbaşı mevkisinde yürüdüğü görülüyor. Görme engelli olduğu öğrenilen çocuğun, hissedilebilir zeminde (görme engelli yürüme yolu) elindeki değnekle ilerlemeye çalışırken, kaldırıma hatalı park eden araca başını çarpıyor. Kaydedilen görüntülerde, başını sert bir şekilde hatalı park eden aracın camına vuran çocuk, önüne takılan engelin ne olduğunu anlamak için eliyle kontrol ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, vatandaşlar kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılmasını istiyor.
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